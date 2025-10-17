Scippa e rapina anziani al buio: arrestato dopo 7 colpi in centro e sul lungomare

Fano, 17 ottobre 2025 – Agiva al calare del sole, seguiva le sue vittime a distanza, poi piombava alle spalle per strappare borse o collane e sparire nel buio. Per settimane il centro storico e il lungomare di Fano sono stati teatro di una raffica di scippi e rapine ai danni di anziani, finché le indagini del Commissariato non hanno stretto il cerchio.

Un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Fano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pesaro su richiesta della Procura.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero sette gli episodi attribuiti al malvivente: quattro scippi e tre rapine, messi a segno negli ultimi mesi ai danni di sei donne anziane e di un uomo. Un identico copione, che ha permesso agli agenti di riconoscere un modus operandi costante e di collegare tra loro le aggressioni.

polizia fano

L’uomo colpiva nel tardo pomeriggio o di sera, preferendo strade poco illuminate o angoli appartati del lungomare Sassonia. Attendeva che la vittima fosse sola o distratta, poi la raggiungeva alle spalle con una mossa tanto rapida quanto brutale: uno strappo violento per portare via la borsa o la collana d’oro. In più di un caso, le vittime sono cadute a terra.

Un’anziana è stata trascinata per diversi metri prima che il rapinatore riuscisse a portarle via la borsa, proprio davanti alla pinacoteca San Domenico e mentre si trovava in compagnia di alcune amiche. La donna era stata scaraventata sull’asfalto nel tentativo disperato di resistere. Un’altra aggressione ha avuto per vittima un pensionato con problemi di salute, avvicinato alle spalle e colpito con uno strappo alla collana che portava al collo.

Le modalità sempre più pericolose e violente degli episodi hanno spinto la Polizia di Stato a intensificare i controlli e ad avviare un’indagine serrata. Gli investigatori del Commissariato, coordinati dalla Procura di Pesaro, hanno analizzato ore di filmati delle telecamere cittadine, con la collaborazione della Polizia Locale di Fano. Proprio le immagini di videosorveglianza hanno permesso di individuare tratti somatici, abbigliamento e movimenti ricorrenti che hanno incastrato il sospettato.

Una volta raccolti gravi indizi di colpevolezza, il fascicolo è stato trasmesso alla Procura, che ha richiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato fanese, che lo hanno condotto in carcere.