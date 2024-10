Afferra le borse dal cestino delle biciclette, 3 donne scippate in 2 giorni: arrestato

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 11 ottobre 2024 - Tre scippi in due giorni. Tutti ai danni di anziane che circolavano in sella alla propria bicicletta, principalmente nei pressi dell’ospedale. Le vittime, ultra 70enni, venivano prima seguite, poi avvicinate e affiancate da un 40enne, anche lui in bici. L’uomo, veloce nella sua destrezza, afferrava le borse posizionate nel cestino e fuggiva. Fuggiva verso la stazione ferroviaria dove si cambiava d’abito, per non essere più riconosciuto. Ma nonostante questo escamotage, ieri pomeriggio è stato arrestato il 40enne, residente a Mondolfo, con problemi di tossicodipendenza e piccoli precedenti penali. Perché l’ultima sua vittima, più giovane rispetto alle due anziane che aveva derubato con destrezza i giorni precedenti, lo ha rincorso dallo stadio fino a via Pisacane. Ma non riuscendo a raggiungerlo ha pensato bene di deviare e andare direttamente dai carabinieri a denunciare l’accaduto.

Operazione interforze

Gli uomini dell’Arma, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio della Prefettura, hanno immediatamente attivato tutte le altre forze di Polizia cittadine, fornendo la descrizione del sospetto. Un’operazione interforze, rapida ed efficace, che ha visto la polizia locale alla regia tramite il monitoraggio delle telecamere del circuito di videosorveglianza, che ha fornito preziose indicazioni alle pattuglie del commissariato e dei carabinieri. Il malvivente, nel frattempo, era arrivato in stazione, si era cambiato ed era ripartito in sella alla sua bicicletta. Ma, nonostante ciò, la sinergia operativa e il coordinamento di tutti hanno permesso agli agenti del Commissariato di bloccarlo ed arrestarlo per furto aggravato, nei pressi dello stadio dove, con ogni probabilità, avrebbe continuato a colpire. Come è stato poi appurato aveva già fatto in altre occasioni.

Le successive indagini infatti hanno permesso di ricostruire il modus operandi del 40enne e attribuirgli altre vittime: giungeva a Fano con la propria bicicletta, tramite il treno proveniente da Marotta dove è residente e qui, muovendosi in bici, selezionava e poi colpiva le anziane vittime nella zona di San Lazzaro e, con i soldi che racimolava, riprendeva il treno per dirigersi verso la vicina Pesaro o la Romagna per acquistare lo stupefacente. Questa mattina il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma in attesa del processo rinviato a novembre.