Scivolò con la moto sulla ghiaia: risarcimento da 150mila euro

San Lorenzo in Campo, 5 marzo 2025 – Una violenta caduta dalla moto a causa della ghiaia sull’asfalto, il risarcimento per i danni subiti dal motociclista è arrivato diciassette anni dopo. Provincia e Comune di San Lorenzo in Campo dovranno pagare i danni, in sede civile, per 154.071,11 euro oltre agli interessi e alla rivalutazione maturati nel frattempo. E’ la sentenza del tribunale civile emessa sabato scorso dal tribunale di Pesaro. Il giudice Maria Rosaria Pietropaolo ha pronunciato la propria decisione in merito alla responsabilità per quanto avvenuto il 27 aprile del 2008.

Il motociclista, un 57enne residente a San Lorenzo in Campo assistito dagli avvocati Michele e Salvatore D’Accardi, era stato vittima di un violento incidente a seguito del quale aveva riportato gravi lesioni. Erano all’incirca le 15,30 quando, in sella alla propria Yamaha R6, il centauro stava percorrendo la strada provinciale 424, nel territorio del Comune di San Lorenzo in Campo. Ad un tratto, in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale, aveva perso il controllo del mezzo. La strada era coperta da un manto ghiaioso che aveva invaso anche la corsia della strada provinciale su cui stava viaggiando e così era caduto violentemente a terra andando a sbattere anche contro il guard-rail.

Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità di entrambi gli Enti, Provincia e Comune, che dovranno risarcire il danno subito dal motociclista rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo. Al totale del risarcimento si aggiungono anche le spese legali. La sentenza di sabato scorso ha chiuso il primo grado di una lunga vicenda giudiziaria durante la quale la Provincia di Pesaro e Urbino aveva rigettato ogni accusa. La Provincia, in via preliminare, aveva eccepito la circostanza che il credito risarcitorio fosse caduto in prescrizione ma anche che la domanda fosse infondata. Secondo la Provincia, infatti, non c’erano prove riguardanti le cause della caduta e aveva chiamato in causa il Comune di San Lorenzo in Campo sostenendo che era proprio l’amministrazione comunale l’ente obbligato ad occuparsi della manutenzione della strada non asfaltata che intersecava la strada provinciale.

Infine, la Provincia, aveva contestato anche il concorso di colpa del motociclista nel verificarsi dell’incidente. A sua volta anche il Comune di San Lorenzo in Campo aveva respinto al mittente le accuse contestando che la responsabilità dell’incidente fosse del motociclista.