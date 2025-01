Scontro auto-bici, 25enne in ospedale

Ciclista di 25 anni finisce al Pronto soccorso dopo essere stata urtata da una Ford Focus condotta da un fanese di 57 anni. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 13.30, in via Piave all’angolo con via IV Novembre. Sembra che il conducente dell’autovettura abbia colpito la ciclista, che procedeva su via IV Novembre, mentre si accingeva da via Piave a svoltare a destra. La ragazza è stata portata al Santa Croce in codice verde. Sul posto una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge.