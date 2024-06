Scontro in via Litoranea tra auto e scooter. Ferito il centauro. Portato al Santa Croce

Incidente ieri pomeriggio tra uno scooter e un’automobile (in foto). Lo scooterista, ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso di Fano. Non è in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16, a Marotta in via Litoranea, all’incrocio con viale degli Astronauti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Marotta. Stando ai primi rilievi, ma l’esatta dinamica è ancora da accertare, la collisione sarebbe avvenuta nel momento in cui l’automobile si accingeva a svoltare a sinistra, metre sopraggiungeva lo scooter nella stessa direzione.