Scontro tra bici. Ferita 76enne

Scontro tra due cicliste, una fanese di 76 anni e una 30enne albanese, in centro storico all’incrocio tra via Garibaldi e corso Matteotti. Ad avere la peggio la 76enne che stava percorrendo corso Matteotti. La donna ha perso l’equilibrio finendo a terra ed è stata trasportata al Santa Croce in codice verde. Quando la pattuglia della Polizia locale è arrivata sul posto, le cicliste non c’erano più e così gli agenti si sono spostati al Pronto soccorso per l’identificazione delle persone coinvolte.