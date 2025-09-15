Scontro tra candidati per la festa dei bambini

Fano, 15 settembre 2025 – “Desolante l’iniziativa per i bambini che si è svolta sabato in piazza”. E’ la critica mossa dall’ex assessore Cora Fattori (Più Europa), candidata al consiglio regionale per la lista civica “Avanti con Ricci“, nei confronti de “La Notte dei Bambini” in programma sabato sera, dalle 19 alle 21, in piazza XX Settembre. “Era così male organizzata – sostiene Fattori – che alcuni amici di Pesaro sono andati via poco dopo, delusi. Anzi direi che l’organizzazione non c’era e se c’era era inesistente”. E ancora Fattori: “Lo spettacolo di burattini non si vedeva e non si sentiva per l’audio troppo basso, i palloncini sono finiti presto e c’erano giochi solo per i bambini più grandi” ed è stata una serata all’insegna della “confusione”.

“La piazza e la città – aggiunge – si meritano di meglio della sciatteria della serata di sabato sera. Il mio non è un intervento politico, è un intervento arrabbiato”. “Parlare di sciatteria è di cattivo gusto – replica il vice sindaco Loretta Manocchi (candidata al consiglio regionale per Fd’I) – la piazza era gremita di bambini e famiglie. Quella di Fattori è una critica strumentale che non trova riscontro tra chi ha partecipato alla serata di sabato”. Chiarisce Manocchi: ““La Notte dei Bambini“ (organizzazione affidata all’Unpli) è stata pensata per sottolineare che, a conclusione dell’estate, si torna a vivere il centro città. E’ la prima volta che si organizza, non mi sembra che in passato ci fossero iniziative simili. L’idea non era quella di replicare “Fano, città da giocare“ ma di offrire ai bambini e alla famiglie, una serata di giochi in compagnia, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Ho visto bimbi di tutte le età, che giocavano e si divertivano: i gadget sono andati a ruba, ne abbiamo dati via 500, così come hanno avuto successo le visite al museo civico, dove alle 17 le prenotazioni per i turni successivi erano esaurite e le iniziative alla Memo dove si ritrovati circa 80 bimbi da 0-5 anni. Come prima esperienza è riuscita benissimo e non abbiamo raccolto critiche dai genitori”.