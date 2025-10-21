Scooter contro auto, 25enne in eliambulanza

Non è in pericolo di vita il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente (foto) in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Il giovane, che si stava recando al lavoro in sella al suo scooter, si è scontrato con un’autovettura che procedeva in direzione opposta, verso Rosciano, urtando il lato sinistro del mezzo. L’impatto è stato violento, tanto da rendere necessario l’intervento del 118 e il successivo trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Nelle ore successive allo schianto, in città si era diffusa la voce infondata del suo decesso, alimentata dal solito "telefono senza fili" che, in questi casi, rischia di generare inutile allarme e preoccupazione. In realtà, le condizioni del giovane, pur serie, non sono mai state tali da mettere in pericolo la sua vita: ha riportato la frattura di un braccio e altre lesioni, ma secondo quanto si apprende da fonti sanitarie il quadro clinico sarebbe in evoluzione positiva. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada spesso segnalato come pericoloso. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico, rimasto bloccato per circa un’ora.

ti.pe.