Scoppia la guerra degli autovelox: "Multe regolari, faremo ricorso"

di Tiziana Petrelli

Negli ultimi giorni almeno tre multe per eccesso di velocità, rilevate dall’autovelox di Metaurilia, sono state annullate dal giudice di pace di Fano, Pericle Tajariol. La motivazione riguarda la mancata omologazione dell’apparecchio, un aspetto già oggetto di discussione a livello nazionale. L’amministrazione comunale, però, difende la piena regolarità delle sanzioni.

Sindaco Serfilippi, come gestirà l’eventuale aumento dei ricorsi e le problematiche legate alla funzionalità degli apparecchi?

"Questa non è una problematica che riguarda ovviamente solo il Comune di Fano. È un problema nazionale, frutto di ambiguità legislative del codice della strada. Nessun apparecchio può essere tecnicamente omologato al momento in Italia. Continueremo a operare nel pieno rispetto del codice della strada e delle norme vigenti. L’Avvocatura comunale ha già avviato i ricorsi".

Quante multe non sono state ancora pagate e potrebbero essere oggetto di contestazione?

"La maggior parte delle sanzioni vengono pagate. Non risultano verbali irregolari. Nessun giudice ha rilevato irregolarità nei verbali emessi".

Però l’avvocato Ettore Fabiani ha sollevato il problema della discrepanze tra le date delle verifiche periodiche di funzionalità degli autovelox, indicate nelle multe…

"L’avvocato riporta un’inesattezza. I verbali sono regolari e conformi alla normativa".

L’avvocato ha sollevato dubbi su potenziali falsificazioni nei verbali. Ha intenzione di avviare una verifica interna?

"Non ci sono segnali che possano far dubitare di irregolarità o, ancor peggio, di falsità e pertanto non vi sono i presupposti per un’indagine interna".

Quali azioni intraprenderà per assicurarsi che gli autovelox siano pienamente conformi?

"La questione non riguarda, come detto, solo Fano. Il 23 gennaio scorso è stata diffusa una circolare ministeriale che riporta il parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Dopo un’attenta valutazione della documentazione, si conferma la sostanziale omogeneità tra le procedure tecniche e amministrative che regolano omologazione e approvazione degli strumenti di rilevamento. Il Ministero dell’Interno chiede, pertanto, alle Pubbliche amministrazioni di proseguire nell’attività di accertamento".

Però la gente appare sempre più sfiduciata verso la gestione delle multe e degli strumenti di rilevamento. Quali misure intende adottare per migliorare la trasparenza e la legittimità degli accertamenti effettuati?

"Continueremo a garantire la piena conformità di tutti gli strumenti di rilevamento alle normative nazionali e a fornire ai cittadini le informazioni necessarie per chiarire eventuali dubbi. Inoltre, sarà nostra premura comunicare, in modo chiaro e tempestivo, ogni aggiornamento relativo alla gestione della sicurezza stradale e alla regolamentazione della velocità. Gli autovelox sono strumenti di tutela della vita e dell’incolumità dei cittadini e le multe vengono elevate perché l’eccessiva velocità è tra le principali cause di incidenti mortali".