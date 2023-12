Scorsini trova casa nel girone G: la Nuova Florida

Pur con il campionato fermo per la sosta natalizia (si riprenderà il 6 e il 7 gennaio) il mercato della serie D è sempre in movimento. Guardando nel girone F, prima di Natale l’Alma J. Fano ha raggiunto l’accordo con Alessandro Giuli, centrocampista classe ’05 proveniente dal Ponte San Pietro (Girone B di Serie D) e anche ex Tolentino (altro servizio in alto). L’allenatore Marco Scorsini, poco dopo il suo addio da quella dell’Alma Juventus Fano si è accasato sulla panchina della Nuova Florida, società che milita nel Girone G di Serie D. Stando ad alcune voci il Tivoli sarebbe vicino ad ingaggiare dal Termoli Lorenzo Grossi, centrocampista classe ’98. Un girone, questo, con qualche sodalizio alle prese con problemi societari, è infatti notizia delle dimissioni in casa del Sora calcio del presidente Giovanni Palma e sembra anche del presidente della Matese (ultima in classifica). Ritornando al mercato L’Aquila 1927 ha annunciato sotto l’albero di aver acquisito Tommaso Pisciotta, classe 2005, esterno destro di difesa, proveniente dal San Marzano (serie D) dove ha collezionato 8 presenze. Sempre l’Aquila ha ingaggiato Flaviano Modesti, centrale difensivo classe 2000 ex Flaminia Civitacastellana, Unipomezia, Vastogirardi e Luparense, collezionando in serie D 86 presenze (e 3 reti). La Roma City che punta a vincere il campionato dopo i 4 acquisti nel mercato invernale (Spinozzi, Battistoni, Trasciani e Gaeta) si è preso prima della viglia di Natale l’ex Ischia Cristiano Ingretolli, attaccante con 60 partite in Serie C e quasi 150 in Serie D. Sempre in Serie D precisamente dalla Samb potrebbe accasarsi al Castelfidardo (Eccellenza) il centrocampista Alessandro Evangelisti classe 2003. Voci dicono anche di un possibile passaggio dalla Recanatese (serie C) alla Samb dell’attaccante Daniel Giampaolo. am.pi.