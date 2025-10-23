Scritte choc contro Serfilippi e Meloni. Condanna unanime: "Gesto vile e codardo"

di Tiziana Petrelli

Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno imbrattato i muri del centro commerciale di Sant’Orso con vernice spray rossa, lasciando due scritte offensive: "Sindaco di Fano fascista" e "Meloni mafiosa genocida". Parole che non hanno solo deturpato un edificio, ma hanno scosso la comunità, provocando una valanga di reazioni. Non è la prima volta che il nome del primo cittadino compare sui muri della città: lo scorso febbraio, un episodio analogo era stato registrato sotto il palazzo comunale, ma in quel caso il tono era apparso meno violento e legato a una specifica contestazione politica/sportiva. Stavolta il tenore è diverso, in senso negativo, tanto da spingere la giunta e gran parte delle forze politiche a una condanna unanime.

"Un gesto vile e codardo – ha dichiarato Serfilippi –. Chi insulta e imbratta non esprime un’idea: mostra solo ignoranza, rabbia e vigliaccheria. Condanno con fermezza quanto accaduto e ribadisco che io ci metto la faccia ogni giorno, alla luce del sole, per lavorare con serietà e rispetto per Fano e per i cittadini". Il primo cittadino ha fatto sapere di aver manifestato personalmente la propria solidarietà alla presidente del Consiglio Meloni, sottolineando che "questo gesto nulla ha a che vedere con Fano, una città che si riconosce nei valori del rispetto, del dialogo e del confronto democratico". Chiaramente sull’episodio si sono da subito concentrate le indagini della Polizia locale, impegnata a individuare i responsabili del gesto. A commentare per primo è stato l’assessore Alberto Santorelli, che sui social ha scritto con amarezza: "Non siamo esenti dagli imbecilli, a quanto pare". Poco dopo è arrivata la presa di posizione di Nuova Fano e del suo fondatore Stefano Pollegioni, che hanno parlato di "frasi assolutamente inaccettabili", auspicando che "i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia". Ferma anche la condanna del MoVimento 5 Stelle, che ha espresso piena solidarietà al sindaco e alla premier ribadendo che "Fano è una città fondata sul rispetto, sul dialogo e sulla democrazia".

Dal fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia ha parlato di "atto grave e inqualificabile" con Antonio Baldelli parla di "clima avvelenato, figlio di una macchina dell’odio che da troppo tempo trova sponda in certa sinistra e nelle sue frange più radicali". Dallo stesso partito Davide Delvecchio ha definito l’episodio "un gesto vile e codardo" mentre la lista civica Fano Cambia Passo ha parlato di "una ferita per la nostra comunità" auspicando che "tutte le forze politiche, anche di opposizione, condannino il gesto e ne prendano le distanze". Anche i Civici Marche e Civici Fano, insieme al consigliere regionale Giacomo Rossi, hanno espresso la loro vicinanza al primo cittadino e alla premier Meloni, definendo le scritte "atti inaccettabili che rappresentano una forma di intolleranza e violenza verbale". Sui social, numerosi consiglieri comunali di maggioranza hanno commentato la vicenda, esprimendo pubblicamente solidarietà e vicinanza al sindaco. Dai banchi dell’opposizione, Cristian Fanesi, per conto del Pd, ha ammonito: "Il confronto politico può e deve essere anche acceso, ma mai scadere nell’offesa personale o nell’odio. In questo caso si è oltrepassato un limite inaccettabile. Condanniamo con fermezza questi atti che nulla hanno a che vedere con la libertà di critica o con la democrazia".