Scuola ’Faà di Bruno’, rinascita da 135mila euro

Sarà allestito nei prossimi giorni, appena terminate le lezioni, il cantiere che prevede un importante lavoro di riqualificazione della scuola media ‘Faà di Bruno’ di Marotta, in via Corfù. Un intervento di ben 135mila euro. A dare la notizia è il sindaco Nicola Barbieri, che sta seguendo con attenzione lo sviluppo del progetto, insieme agli assessori Filomena Tiritiello (lavori pubblici) e Alice Andreoni (scuola e politiche educative). "Attraverso una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale abbiamo destinato 135mila euro per la bonifica e il risanamento delle facciate del blocco lato nord del plesso, fondamentale per garantire la sicurezza e per migliorare il decoro della scuola – evidenzia il primo cittadino -. Il cantiere sarà approntato entro la metà di questo mese e l’obiettivo, come già abbiamo avuto modo di mettere in evidenza, e di concludere l’intervento prima dell’inizio del prossimo anno scolastico che prenderà il via a settembre".

Va detto che l’immobile della secondaria di primo grado ‘Faà di Bruno’ è stato costruito nel 1990 e ospita circa 350 ragazzi. I lavori previsti, attesi da tempo, prevedono la ricostruzione dei pilastri in cemento armato, la rimozione delle parti in calcestruzzo ammalorate, la pulizia dei ferri mediante sabbiatura e una nuova tinteggiatura. Un’opera piuttosto complessa, ma che Barbieri vuole assolutamente compiere entro l’estate, così da riconsegnare agli studenti, ai loro insegnati e al personale Ata un immobile pianamente efficiente e sicuro. "Le scuole sono un’assoluta priorità per la nostra amministrazione – conferma il primo cittadino – e questo intervento contribuirà a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’edificio. Negli ultimi anni sono stati numerosi i lavori realizzati sulle scuole, tra cui l’adeguamento sismico della media ‘Fermi’; la riqualificazione della primaria ‘Moretti’ e della primaria e della materna ‘Campus’ di Marotta".

"Adesso – conclude il sindaco – ci occupiamo della sede centrale della Faà di Bruno di Marotta. Un interveto necessario e di grande importanza, che va nella direzione della tutela dei nostri ragazzi e di garantire loro spazi più salubri e accoglienti". Alunni che alla ripresa delle lezioni a settembre si troveranno di fronte anche ad un’altra grossa novità: quella della settimana corta lunedì-venerdì deliberata dal Consiglio d’istituto con l’ok della maggioranza dei genitori. Sandro Franceschetti