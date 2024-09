Scuole e manutenzione. Restyling alla Decio Raggi

FANO

"Ripristino delle rampe per disabili alla primaria Decio Raggi, impermeabilizzazione dei solai, tinteggiatura delle aule, pulizia delle grondaie otturate dalla vegetazione, riparazione degli infissi deteriorati". Gli assessori ai lavori pubblici Gianluca Ilaria e ai servizi educativi Loredana Maghernino, hanno affrontato le priorità "della complessa situazione in cui si trovano i 47 istituti scolastici cittadini di competenza comunale (scuole dell’infanzia, statali e comunali, scuole primarie-ex elementari e le secondarie di primo grado- ex medie): un lavoro in tandem durato tutta l’estate e che ora, alla vigilia dell’anno scolastico, vede i primi frutti". "Dai sopralluoghi effettuati – fa notare l’assessore Ilari – è emerso un quadro decisamente negativo. Posso dire senza mezzi termini che la manutenzione negli ultimi anni è stata assente tanto che in alcune scuole abbiamo rilevato situazioni inaccettabili, come alla Raggi dove non era garantito l’accesso ai disabili. Le scuole sono il luogo in cui le nuove generazioni trascorrono la maggior parte del tempo insieme: il loro peso specifico nella nostra agenda è altissimo e gli interventi di questi giorni sono solo l’inizio di un lungo percorso che porterò avanti insieme alla collega dei Servizi educativi".

L’assessore Maghernino ha spiegato come si è proceduto: "Il 18 luglio, a meno di un mese dal mio insediamento, ho chiesto ai dirigenti scolastici di farmi avere, nel più breve tempo possibile, una lista delle principali problematiche delle loro scuole: strutturali, igieniche, relative ai servizi o anche ‘solo’ al decoro. Ad inizio agosto abbiamo iniziato, lista alla mano, i sopralluoghi con i tecnici, procedendo a ritmo serrato". "In sette casi – prosegue Maghernino – cioè per gli istituti Gentile, La Lucciola, Corridoni in via Gramsci, Decio Raggi, Tombari, Grimaldi-Falcineto e Manfrini sono stati predisposti lavori che termineranno prima dell’inizio dell’anno scolastico o al massimo per la metà di settembre. Ultimata questa fase urgente procederemo al completamento della mappatura degli istituti e, conclusi i sopralluoghi, affronteremo tutti i restanti singoli casi con l’obiettivo di rendere le scuole sicure, confortevoli, decorose e accoglienti".

Complessivamente, finora sono stati effettuati 16 sopralluoghi dall’assessore Maghernino con i tecnici dei Lavori pubblici, 7 gli interventi urgenti conclusi o in fase di conclusione nelle scuole primarie Gentile, Corridoni, Decio Raggi, Tombari, nelle scuole dell’infanzia Grimaldi, Manfrini, La Lucciola. In particolare alla primaria Decio Raggi sono state ripristinate le rampe per disabili nell’ingresso principale e nell’ingresso palestra, con lavori sulla muratura e sulle ringhiere.

