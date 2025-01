Scuole Montessori. Iscritti in crescita

La scuola dell’infanzia e quella primaria a metodo Montessori di Fratte Rosa, le prime con questa tipologia di insegnamento della provincia di Pesaro e Urbino, si apprestano a vivere il loro open day annuale. L’appuntamento è per sabato mattina dalle 9 alle 13, quando insegnanti, collaboratori, genitori e ragazzi dei due plessi saranno a disposizione per illustrare al meglio come si svolge la didattica.

La scuola dell’infanzia ‘La Casa dei Bambini’ è ubicata nella frazione di Torre San Marco (avviata nel 2013), mentre la primaria ‘Isabella Petrucci’ si trova nel capoluogo ed è in funzione dal 2015. Attualmente sono quasi 80 i baby alunni che frequentano le due scuole montessoriane di Fratte Rosa: poco più di 20 ‘La Casa dei Bambini’; e 56 quelli delle ‘elementari’; e oltre la metà provengono dai comuni limitrofi, grazie anche al servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune guidato dal sindaco Marzio Massi.

Ci sono bambini, infatti, che frequentano i due plessi che abitano a San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche, Mondavio, Colli al Metauro, Sant’Ippolito, Fossombrone e Fano. Per tutte le informazioni si può contattare il numero 0721.777373 per la ‘Casa dei Bambini’ e lo 0721.777526 per la primaria, che dal febbraio scorso è intitolata a Isabella Petrucci, docente nata nel paese delle terrecotte il 6 dicembre 1949 e spentasi prematuramente a Modena il 12 novembre 1993. Primaria che nell’ultimo anno scolastico ha fatto registrare un importante incremento delle iscrizioni, passate dalle 47 del 2023-2024 alle 56 del 2024-2025.