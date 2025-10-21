"Se passa la variante si finisce di campare"

L’associazione ‘Airone’ ribadisce il proprio ‘no’ secco alla variante per la trasformazione da residenziale a industriale dell’area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle, ubicata sul territorio di Colli al Metauro al confine con la frazione di Cartoceto, per rendere possibile la realizzazione di un opificio di 30mila metri quadrati.

Replicando alla nota della maggioranza di Colli, il presidente di ‘Airone’, Davide Ditommaso, afferma: "Innanzitutto, troviamo molto singolare che l’amministrazione dichiari, come ha fatto, che la Mecc.Al srl, proprietaria del terreno, è disponibile a un confronto con i cittadini di Lucrezia. Il sindaco Briganti non si rende probabilmente conto che le sue parole, non solo non risultano affatto rassicuranti per la popolazione ma, al contrario, ne confermano tutte le preoccupazioni e probabilmente le inaspriscono. Relativamente al tipo di attività di ‘taglio, piegatura e assemblaggio di alluminio’ che si andrebbe a insediare un altro rischio allarmante è quello sulle emissioni acustiche che per le ipotetiche masse in gioco e le dimensioni dei macchinari sarebbero distintamente udite dai residenti del vicino quartiere Santi, senza scomodare i più sfortunati le cui abitazioni si trovano a poche decine di metri. Se aggiungiamo rumore alle emissioni nocive del traffico pesante e moltiplichiamo il tutto per 3 turni di 8 ore, 24 ore su 24, con potenziale lavorazione anche durante i festivi, si capisce bene come chi abita nei paraggi, senza girarci troppo intorno, ‘avrebbe finito di campare".

Ditommaso conclude: "La variante non si deve fare. Siamo, comunque, aperti al confronto e a un incontro con tutte le parti; però non dentro i palazzi, ma direttamente sul posto, in mezzo alle case dei residenti, affinché tutti capiscano di cosa si sta parlando".

Sandro Franceschetti