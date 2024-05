Sebastianelli promette:: "Mensa e bus meno cari"

Bruno Sebastianelli (foto), 67 anni, vedovo, babbo di due figlie e nonno, fondatore nel 1980 e attuale presidente della cooperativa agricola biologica ‘La terra e il cielo’, è il candidato sindaco di Monte Porzio della lista civica ‘Nuova identità comune’. Sebastianelli, lei è consigliere di maggioranza uscente.

La sua squadra si pone in continuità con quella in scadenza?

"Sì, ma con molte novità, sia nelle persone, perché accanto al sottoscritto ci sono solo tre altri attuali consiglieri, sia nei programmi".

A proposito di programmi, cosa rientra tra le sue priorità? "La prima cosa che faremo è ridurre le tariffe dei servizi a domanda individuale, partendo dalla mensa e dal trasporto per gli alunni delle scuole, che per colpa della procedura di riequilibrio finanziario apertasi nel 2019 sono aumentate per legge. Adesso la procedura si è conclusa brillantemente ed è possibile, quanto doveroso, abbassare i costi per le famiglie". Altre priorità?

"Un punto fondamentale è rappresentato dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade e marciapiedi per le quali sono previsti 100mila euro di investimenti all’anno a partire da questo 2024. Cosa possibile, grazie all’avanzo d’amministrazione disponibile di 1milione e 107mila euro con cui si è chiuso il 2023. Altrettanto importante sarà la ripresa del progetto per il miglioramento antisimico della scuola secondaria di primo grado, per realizzare il quale esiste un contributo di 1milione del Miur. Adesso siamo nelle condizioni di esperire la nuova gara e, subito dopo, potranno partire i lavori".

In ambito sociale cosa vi sta a cuore?

"L’introduzione di uno sportello di ascolto psico-sociologico per adolescenti, adulti e anziani e, inoltre, l’attivazione di un taxi sociale per chi ha difficoltà a spostarsi in autonomia o attraverso la rete parentale".

Andiamo avanti, quali sono gli ulteriori punti salienti del programma?

"Cito l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle isole ecologiche, l’introduzione di un canale broadcast informativo e nuove attività promozionali del territorio che avrà una vetrina importante dal 30 settembre al 6 ottobre, quando saremo co-capitale della cultura".

Per un vizio di forma, la lista del suo competitor Moscatelli è al momento esclusa. Cosa ne pensa?

"Siamo rimasti sorpresi da ciò che è successo. Spero che risolvano, perché la competizione è uno strumento di democrazia molto importante".

Sandro Franceschetti