Sediata in testa al Pincio. Sangue sui sampietrini

di Antonella Marchionni

Lui si è intrufolato in un appartamento al Pincio e l’altro, trovandoselo davanti all’improvviso, gli ha dato una sediata in testa. E’ quanto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto venerdì sera intorno alle 21,30 in pieno centro storico. Ad essersi preso la botta in testa è stato un ragazzo lituano di 25 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine perché già identificato, in diverse altre occasioni come assuntore di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera il giovane stava gironzolando nella zona del Pincio, probabilmente alla ricerca di una dose. Ha trovato la porta aperta di un appartamento dove, in quel momento, si stava svolgendo un trasloco. L’uomo all’interno, di fronte all’improvvisa presenza dell’inaspettato "ospite", ha afferrato probabilmente la prima cosa che si è trovato tra le mani. E ha scagliato la sedia contro il 25enne. Ne è nata una violenta lite anche nella via adiacente. Con chiazze di sangue che hanno imbrattato il selciato. Sul posto, su segnalazione di chi si trovava in zona, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Fano e un’ambulanza del 118. I militari stanno svolgendo indagini accurate e stanno visionando anche le immagini delle telecamere per cercare di ricostruire con precisione l’accaduto.

Sul selciato, dicevamo, nella zona che è stata teatro della violenta lite, ancora nella mattinata di ieri erano ben visibili numerose tracce di sangue. Questo ha allarmato non poco i commercianti che, dalle prime ore del mattino, sono arrivati in centro per allestire le bancarelle del mercato settimanale e che hanno allertato gli agenti della polizia locale per rimuovere quelle chiazze. Anche per evitare il ripetersi di episodi simili i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro storico, nelle zone abitate e in tutti i luoghi in cui si registra una maggiore affluenza di persone. I carabinieri sono presenti, anche con i loro mezzi con i dispositivi accesi, e questo può contribuire a far percepire più sicurezza in città.

Malgrado gli sforzi, per, la zona del Pincio è ancora una volta teatro di episodi che destano allarme. Solo una settimana fa, intorno alle 11 del mattino, una signora di circa 60 anni era stata scippata della borsa proprio mentre, nelle vie limitrofe, si stava svolgendo il mercato. Lo scippatore ciclista le si era avvicinato per strapparle la borsa sottraendole pochi contanti che si trovavano all’interno e i suoi documenti. Pochi giorni dopo l’uomo era stato individuato e rintracciato grazie alle immagini registrate dalle telecamere. Immagini che forse, anche stavolta, potranno aiutare a ricostruire la sequenza di una notte di follia.