Segnaletica e buche. Il Comune adotta il pronto intervento

Il Comune sta sperimentando un nuovo progetto per la manutenzione ordinaria dei quartieri, in particolare per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la chiusura delle buche. Lo ha annunciato ieri mattina l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi (foto). I primi lavori sono stati eseguiti a Fenile " dove la segnaletica deteriorata e la visibilità compromessa imponevano un intervento tempestivo". Poi è stata la volta della sistemazione della ciclabile dell’Arzilla-Paleotta: "Questo intervento – ha proseguito Curzi – si è reso necessario per rendere pienamente funzionale la pista ciclabile che, nel tempo, era diventata quasi impraticabile e pericolosa, a causa di pozzanghere, deterioramento del fondo e mancata manutenzione delle banchine laterali. Dopo il pristino della sede stradale, delle banchine e il tagliato dell’erba, ora il percorso è sicuro e accessibile a tutti". Nei prossimi giorni, i lavori si sposteranno alla Paleotta. "Un altro passo importante – aggiunge Curzi – sarà la regimentazione delle acque piovane con la pulizia delle ‘bocche di lupo’ e la sistemazione delle banchine per garantire il corretto scorrimento dell’acqua ed evitare ristagni che danneggiano il manto stradale". I prossimi interventi in calendario sono a Camminate, Magliano, Roncosambaccio e San Cesareo. "Se ci sono pericoli o buche che richiedono una manutenzione immediata – chiarisce l’assessore – interverremo d’urgenza altrimenti sarà rispettato il cronoprogramma. Per operare in tutta la città sono operative cinque squadre di operai: una dedicata solo alla segnaletica orizzontale, una per quella verticale, due squadre che si occupano delle buche (una per le situazioni ordinarie, l’altra per le emergenze) e un team di supporto per qualsiasi tipo di manutenzione".

Anna Marchetti