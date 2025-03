Segretario generale. Arriva Praticò

FANO

E’ Davide Giacomo Praticò il nuovo segretario generale del Comune. Subentra a Stefano Morganti che ha concluso l’incarico il 31 dicembre 2024 per raggiunti limiti di età. Laureato in Giurisprudenza ha ricoperto incarichi in diversi enti locali, l’ultimo nel comune di Misano Adriatico. "La sua nomina – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – è un tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione comunale". "È un onore assumere questo ruolo – ha dichiarato Praticò –. Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per garantire un funzionamento sempre più efficace della macchina comunale".