Sei ettari per le industrie. Famiglie in rivolta

C’è forte preoccupazione tra le famiglie che risiedono in prossimità di via Cerquelle, a Lucrezia di Cartoceto, per l’iter di una variante al Prg di Colli al Metauro volta a trasformare un’area di sei ettari compresa tra il Rio delle Cerquelle e l’omonima strada da residenziale a industriale. Area che se da un punto di vista cartografico appartiene al Comune di Colli al Metauro, è di fatto una penisola immersa per ben tre lati nel territorio della frazione cartocetana di Lucrezia. Pertanto, la procedura riguarda molto più da vicino la gente che abita in quest’ultima località.

E’ per questo che mercoledì sera più di 50 persone del posto si sono ritrovate sotto il cartello stradale ‘Via Cerquelle’ per discutere della variante e concordare le azioni da porre in atto al fine di tutelare l’area. "Nella quale viviamo e dove sorge la nuova scuola dell’infanzia – ha detto una signora che faceva parte del nutrito gruppo di cittadini -, in cui abbiamo investito i nostri risparmi per costruire casa". Ma, a parte il fatto che avere vicino alla propria abitazione un’area residenziale che di colpo diventa industriale non fa piacere a nessuno, a preoccupare maggiormente le famiglie del posto è che in base alla variante, se tutti i passaggi saranno approvati, sarebbe possibile costruire in quel rettangolo, già acquistato da un privato, un capannone di oltre 3 ettari e alto 12 metri.

Dal punto di vista procedurale, il primo settembre scorso il consiglio di Colli al Metauro (col voto contrario della minoranza) ha approvato l’adozione della variante e dopo le tempistiche attualmente in corso per le osservazioni sul progetto, si terrà il secondo passaggio nel civico consesso per l’approvazione definitiva dello stesso. Nel frattempo, i cittadini di Lucrezia sono sul piede di guerra e si stanno organizzando in comitato. Inoltre, rivolgono all’amministrazione del loro Comune (di Cartoceto, ndr) l’invito di adoperarsi per interloquire con quella di Colli al Metauro, e sancire uno stop alla procedura. "Oltre all’enorme impatto visivo che avrebbe un capannone di 3 ettari, snaturando l’intera zona, la nostra preoccupazione sta nel fatto che a poche decine di metri di distanza ci sono abitazioni e a 170 metri c’è la scuola dell’Infanzia di Lucrezia, frequentata da un centinaio di bambini", sottolinea una mamma. "Non è possibile – aggiunge – che venga dato l’ok a una simile variazione, che, per altro, determinerebbe una svalutazione degli immobili in cui abitiamo".

