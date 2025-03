Sei ore senza corrente

Mattinata senza energia elettrica, domani, per una serie di vie di San Costanzo. L’interruzione del servizio, resa necessaria dall’esecuzione di lavori sugli impianti da parte di Enel Energia, andrà dalle 8,45 alle 14,30. Le zone interessate sono via Bacchiocchi dal civico 13 al 15, dal 23 al 27, dal 35 al 39, dall’8 al 18, il 34 e il civico senza numero; strada Mondolfo, civici sn 2, 2c, da 2e a 14 e il 22; via Martiri della Resistenza dall’1 al 7 e l’11 e dal 4 al 10 e sn; via Della Libertà 90; strada San Fortunato ai civici sn, 48 e 27. Il temporaneo blackout interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Non sono coinvolti edifici scolastici e il palazzo comunale.