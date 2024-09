Sei ragazzi Williams alla scoperta della Sicilia

Un viaggio, una vacanza, una avventura personale in autonomia: sono sei i ragazzi affetti dalla sindrome di Williams, provenienti da ogni parte d’Italia, che navigheranno dal 7 al 12 settembre alla scoperta della Sicilia. Appuntamento sul catamarano Bali 48, guidato dallo skipper Francesco Savelli che è anche presidente del Panathlon Fano. Il viaggio didattico-terapeutico è proposto dall’associazione Genitori Sindrome di Williams per la seconda volta dopo il successo della prima edizione. Quest’anno il viaggio durerà quindici giorni e la meta sarà la zona di Siracusa. Dei 6 ragazzi, 3 sono nuovi, mentre altri 3 hanno già partecipato al precedente viaggio. Fondamentale la collaborazione di diverse associazioni ed enti: Panathlon, Comune, che attraverso il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Lucia Tarsi ha assicurato un maggior impegno dal prossimo anno, e l’Avis che grazie ad una pesca di beneficenza ha raccolto per l’associazione 1080 euro.

"Questo viaggio – spiega il presidente Andrea Romiti – è un passo importante verso l’autonomia di questi ragazzi: noi genitori non siamo eterni. Devo imparare ad affrontare la vita da soli come sarà quando noi non ci saremo più". Ogni ragazzo terrà un diario di bordo nel quale raccogliere i pensieri positivi ma anche trascrivere i momenti di malinconia e potrà contare sul supporto, via telefono, della psicologa Laura Brutti.