Selva Tour. Al Concordia c’è. Marta Del Grandi

Inizialmente jazz vocalist, ora creatrice di un suo unico e inesplorato viaggio musicale che scava a fondo, mostrando l’ambizione di creare un universo completamente nuovo, il proprio ecosistema, dove solo la forza della sua voce è il pilastro su cui costruire. Dopo il suo album di debutto Until We Fossilize (2021), Marta Del Grandi - eclettica cantautrice che raccoglie varie influenze per creare un suo stile unico - giunge stasera alle 21.15 al Teatro Concordia di San Costanzo con Selva tour, il suo lavoro più scintillante, una raffinata suite devozionale di pop astuto che scorre senza sforzo, unendo complessità emotiva, arrangiamenti organici divini con un finale fantascientifico. Il concerto è proposto nell’ambito di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con i Comuni del territorio, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei realizzato in collaborazione con Black Marmalade Records. L’album si apre con Mata Hari, con Marta che chiede "does my voice sound different" ("la mia voce suona diversa?"), premonizione del ricco affresco che ci aspetta, dove le canzoni scivolano su suggestivi tratti sintetici, arricchiti da legni geometrici e una sezione di ottoni.