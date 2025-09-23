Semirimorchio in fiamme sull’autostrada. Va in fumo un intero carico di pannolini

Un falò di pannolini nel bel mezzo dell’autostrada. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 15,30, lungo l’A14, tra Senigallia e Marotta Mondolfo. Un semirimorchio carico di confezioni per neonati è andato completamente distrutto dalle fiamme, trasformando un carico innocuo in una nube di fumo che ha mandato in tilt la circolazione. L’autista del mezzo pesante, un uomo di esperienza, ha avuto la prontezza di sganciare la motrice appena si è accorto che il rimorchio stava prendendo fuoco. Una manovra che ha salvato la cabina e soprattutto evitato che l’incendio coinvolgesse il serbatoio del carburante, con conseguenze ben peggiori. In pochi minuti, però, il rogo ha divorato l’intero semirimorchio, alimentato dal materiale facilmente infiammabile. Le fiamme erano talmente violente che il fumo si è alzato alto nel cielo, visibile da diversi chilometri di distanza. A domarle sono stati i Vigili del fuoco, accorsi con due autobotti da Senigallia e una da Fano. L’intervento, durato a lungo, ha richiesto l’utilizzo di liquido schiumogeno, indispensabile per soffocare le fiamme e impedire che il calore si propagasse ulteriormente. Una volta spente, le operazioni di bonifica hanno richiesto tempo. Nel frattempo, la Polizia autostradale è intervenuta per gestire la viabilità, con inevitabili rallentamenti e code in direzione nord. Nessun ferito, per fortuna. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.