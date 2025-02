Senso unico e limite dei 30 in via Barberini

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale per rendere più sicura la circolazione sulle strade. L’ultima novità riguarda la frazione di Castelvecchio, dove la giunta guidata dal sindaco Marco Moscatelli ha deciso di introdurre un senso unico alternato in via Barberini (in foto), nel tratto tra il civico 111 e il 123, unito, nello stesso segmento, a un limite di velocità di 30 chilometri orari. Si tratta di una misura sperimentale, ma è probabile che se ci saranno riscontri positivi l’applicazione possa diventare definitiva. "L’amministrazione – si legge nella nota dell’amministrazione – invita i cittadini al rispetto delle norme comportamentali del codice della strada". Questa misura segue di poco l’installazione della segnaletica verticale luminosa in corrispondenza di 5 attraversamenti pedonali sulla Statale 424.

s.fr.