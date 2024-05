"Sentenza sul Lisippo, ecco cosa succede ora"

di Silvano Clappis

Se Fano ha messo a segno un altro bel colpo nella battaglia legale per ottenere dal Paul Getty Museum di Los Angeles la restituzione della statua dello scultore greco Lisippo prima di cantar vittoria ancora ce ne corre. Perché per ottenere l’esecuzione del decreto di confisca stabilito dal giudice del Tribunale di Pesaro, ratificato dalla corte di Cassazione nel 2018, bisognerà passare sotto altre forche caudine. Lo spiega bene l’avvocata fanese Giuditta Giardini, consulente per la Procura Distrettuale di New York.

"Leggo sui giornali che a Fano il dibattito si è già acceso su dove verrà collocata la statua. In prima battuta vorrei ricordare che non è detto che la statua ritorni – afferma l’avvocata Giardini – in quanto l’Italia ha vinto il primo grado di un procedimento instaurato dal Getty Museum davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per una presunta violazione dell’articolo 1 del Primo Protocollo della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma c’è un secondo grado esperibile davanti alla Grande Camera della Corte EDU che potrà durare oltre tre anni". Bisognerà vedere se gli avvocati americani decideranno di fare ricorso o meno o lasceranno perdere questa pista concentrandosi maggiormente sulla difesa diretta.

"In piedi c’è ancora il procedimento di exequatur (esecuzione) dell’ordine di confisca negli Stati Uniti. L’Attorney General – rivela ancora l’avvocata fanese Giuditta Giardini - sta verificando che il processo svoltosi in Italia non abbia violato il "due process" (giusto processo) sostanziale e processuale del museo americano. Quando si avrà il nulla osta dall’Attorney General, sarà la competente Corte Distrettuale federale californiana a ratificare l’ordine di confisca".

Insomma, passerà ancora del tempo, ma intanto Fano non deve lasciarsi sfuggire l’opportunità di avere un museo statale dove poter poi sistemare l’opera di Lisippo. "Come ho già avuto occasione di dire, - ribadisce Rachele Dubini, professore associato in archeologia classica all’Università di Ferrara e curatrice del volume "Un atleta venuto dal mare" (contenente anche un saggio dell’avvocata Giardini, ndr) - ritengo che il progetto di una sede a Fano del "Museo dell’Arte Salvata" dedicato all’Atleta e ad altre opere restituite alla Regione Marche, proposto dal professor Massimo Osanna, Direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, possa costituire un’occasione preziosa di sviluppo territoriale, sia a livello locale che regionale. In questa prospettiva, ritengo che una proficua collaborazione tra le diverse istituzioni sia fondamentale per l’elaborazione di una progettualità comune a lungo termine".

A tal proposito il sindaco Massimo Seri ha inviato una lettera al direttore Osanna invitandolo a Fano per "fargli conoscere alcune possibili soluzioni e metterci fin d’ora nelle condizioni di programmare le azioni necessarie". "Lei auspicava che il Comune potesse mettere a disposizione del Ministero un edificio per realizzare un museo ad hoc. Un museo dell’Atleta di Fano e dell’arte salvata. Bene, noi – conclude Seri – ci siamo".