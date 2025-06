Sentirsi ’vent’anni di meno’. È la Borghetti Bugaron Band

Da sabato è disponibile su tutti gli store digitali ‘Vent’ann de men’ (Vent’anni di meno), nuovo brano della Borghetti Bugaron Band di Fano. Il singolo è contenuto nell’album "diffuso" che esce a puntate, come una volta i romanzi d’appendice, iniziato nel 2021 con ‘El stradin’ e proseguito con ‘El Bar Gnesi’, ‘Stappa stappa’ e ‘Ancora qua’. ‘Vent’ann de men’ rappresenta, dunque, il quinto episodio di questo racconto musicale. La canzone è in dialetto, musicalmente allegra, estiva, leggera, da cantare andando al mare o passeggiando in campagna. Ma, come sempre, i Bugaron mischiano le carte: "Dietro un’apparente spensieratezza, nascondono pensieri più profondi ed emozioni venate di malinconia. Anche se affrontato con ironia, il testo riflette, con una punta d’amarezza, sul tempo che passa, sugli acciacchi sempre più pressanti, su un’età anagrafica che, nonostante si continui a dire ’sei ancora un ragazzo’, rivela inequivocabilmente che ragazzo non lo sei più da un pezzo. E pure le donne ormai lo sanno".

Eppure un riscatto esiste, magari solo per un attimo. Basta una giornata di sole e una passeggiata col cane nel bosco, per sentirsi improvvisamente vent’anni di meno. E sorridere. Tornano quindi i temi cari ai Bugaron: la lotta quotidiana per una vita più a misura d’uomo, il desiderio di tempi e spazi diversi da quelli imposti da una società che ci vuole sempre giovani - come se invecchiare fosse una colpa -; l’amore per la natura e gli animali, con cui è possibile costruire legami autentici.

Prodotto, arrangiato e registrato da Niccolò Serafini, il brano vede anche la partecipazione, all’organo e all’armonica, del musicista fanese Angelo ‘Manzarek’ Panunzi. La Band, che ha superato i 37 anni di carriera, è composta da Nick ‘Sor’ Gaggi (voce), Asclepio ‘Lipio’ Lupattelli (chitarra), Daniele ‘Lele Overdrive’ Serafini (chitarra elettrica), Andrea ‘Cirion’ Omiccioli (chitarra acustica), Andrea ‘Starsky’ Ceccarelli (basso), Niccolò ‘Nikkio’ Serafini (chitarra elettrica e acustica), Elisa ‘Harmonizer’ Goffi (voce e cori) e Diego Del Vecchio (batteria).

Sandro Franceschetti