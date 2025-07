Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni

Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi. Oggi infatti, per sette ore e mezza, dalle 8 alle 17,30, gran parte di Orciano e tutta la zona di Cerasa di San Costanzo, dovrà fare i conti con l’interruzione del servizio. Uno stop comunicato da Marche Multiservizi a causa di “lavori di ammodernamento e potenziamento della rete idrica”, finanziati con fondi Pnrr. Per informazioni contattare il numero verde 800.600.999 (dalle 8 alle 18). In alternativa a vere e proprie sospensioni si potrebbero verificare dei cali di pressione e portata.

Disagi anche a Fano, dove, sempre oggi, diversi quartieri resterano a secco per alcune ore. Aset ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, finalizzato al miglioramento della qualità e dell’affidabilità dell’acquedotto. Dunque il servizio verrà sospeso dalle 15 alle 19 in una decina di vie comprese tra la zona industriale e quella residenziale a sud della città (Ponte Metauro).

Le strade interessate sono via Mattei, via dei Glicini, via del Commercio, via dei Platani, via dell’Industria, via degli Abeti, via delle Ginestre, via delle Querce, via del Ponte (in parte), via del Fiume (in parte) e via della Pineta. Disagi potrebbero manifestarsi anche nelle vie limitrofe, dove si prevedono abbassamenti della pressione idrica o temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti agli assestamenti della rete. Disturbi la cui durata non dovrebbe superare le 12-24 ore. Info: numero verde 800.994.950 (ore 8-20).