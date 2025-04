Serata Bob Dylan al cinema Masetti

Musica dal vivo e grande cinema si incontrano stasera al Masetti, per una serata interamente dedicata a Bob Dylan. Si comincia alle 18.30 con il concerto dei Voodoo Child, trio blues-rock dalle influenze funk e psichedeliche, che interpreterà alcuni dei brani più iconici del cantautore statunitense, con strumentazione analogica e sonorità anni ’60. Sul palco Tamar Iberri, Matteo Amadei e Carlo Pacassoni. A seguire, la proiezione di “A Complete Unknown”, film appena uscito nelle sale italiane. La pellicola racconta gli esordi del giovane artista. L’iniziativa, in collaborazione con il Cinema Teatro Masetti, unisce parole, suoni e immagini in un omaggio al menestrello di Duluth. Ingresso: 10 euro, comprensivo di concerto e film.