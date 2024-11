Serfilippi archivia le ‘maxi-vongole’: “Ecco cosa faremo con quei soldi”

Fano, 20 novembre 2024 – Definitivamente accantonate le “vongole giganti”, ma non i 700mila euro che sarebbero serviti per le futuristiche installazioni, secondo quanto previsto dagli ex amministratori. Quelle risorse, all’interno del budget di oltre 2 milioni destinato alla ‘Fano Marinara’, sono state recuperate dall’attuale giunta di centrodestra e diversamente distribuite: una parte andranno per l’allestimento del museo della marineria, nell’ex asilo Manfrini dove sono già partiti i lavori di ristrutturazione esterna; la quota più consistente servirà a terminare la ‘Passeggiata romantica’ dal cavalcaferrovia al faro; mentre 50mila euro saranno destinati allo Scimitar, che avrà una funzione commerciale.

Dunque le “vongole giganti” non si faranno più ma “il percorso sensoriale sul mondo della marineria previsto al loro interno (si era parlato di una videosfera ndr) – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – sarà recuperato nell’ex Manfrini. Individueremo i progettisti a cui affidare il compito di studiare la disposizione interna degli spazi in funzione del museo”. Cambierà destinazione lo Scimitar, ex imbarcazione della Marina Militare Britannica a servizio della Regina Elisabetta, acquistata gratuitamente dalla precedente amministrazione per farne un museo galleggiante. La giunta Serfilippi ha in mente di trasformare l’imbarcazione, ormeggiata nella darsena principale, in un bar o ristorante: “Pensiamo a un bando in concessione – spiega il sindaco Luca Serfilippi – per attività economiche e per l’organizzazione di eventi, magari in sinergia con gli altri esercenti del posto”.

La maggior parte dei 700mila euro recuperati saranno utilizzati per concludere il collegamento centro-mare, lungo il porto canale, che attualmente finisce dove c’è il cavalcaferrovia. “Rfi realizzerà solo il sottopasso – chiarisce il primo cittadino – noi completeremo il percorso fino al faro e, se ci saranno le risorse sufficienti, riqualificheremo la ‘piazzetta’ davanti al caffè del porto”. Quanto al waterfront di Sassonia, con la fine dell’estate sono ripresi i lavori all’ex Rastatt ma “non ci sono le risorse né ci hanno lasciato progetti – fa sapere Serfilippi – per completare l’intervento sull’intero lungomare: prima di tutto dobbiamo trovare i soldi per finanziare la progettazione”. Buone notizie invece per Sassonia sud, area ex pista go-kart e Bersaglio: la giunta, anche sotto la spinta del locale comitato, ha previsto di affidare un incarico all’università di Ferrara (30mila euro) per il futuro sviluppo della zona. “L’università ci dovrà presentare diversi scenari – commenta il sindaco – sia riprendendo le idee del comitato sia proponendo nuove soluzioni. Penso allo scalo d’alaggio: vorremmo capire costi e sostenibilità del progetto”.