Serfilippi consegna la città a ’Ninin’. Esplode l’atmosfera del Carnevale

A Fano il giovedì grasso segna tradizionalmente il passaggio dei poteri tra il sindaco istituzionale e il sindaco del Carnevale, che per cinque giorni governa incontrastato. Un’usanza sancita dallo Statuto comunale, come ha ricordato il presidente del consiglio comunale Francesco Cavalieri: "Dal 2011 Fano è ufficialmente Città del Carnevale. In questi giorni il consiglio comunale e la giunta non possono riunirsi, il comando è nelle mani del sindaco del Carnevale".

Quest’anno a ricevere l’investitura è Edoardo Davide Pignataro, detto Ninin, protagonista del film Cartapesta di Andrea Lodovichetti. E Luca Serfilippi, consegnandogli simbolicamente la chiave della città, ha sottolineato l’importanza della scelta: "Edoardo è un bambino di quinta elementare e questo dimostra quanto Fano creda nei più piccoli. Sono sicuro che farà meglio di me. I bambini prendono decisioni in modo più semplice e veloce rispetto agli adulti".

E Ninin non ha perso tempo: appena investito del suo ruolo, ha decretato la chiusura delle scuole fino a martedì. Una decisione accolta con entusiasmo dai presenti, tra risate e applausi.

La cerimonia di ieri ha aperto ufficialmente i giorni più festosi dell’anno, tra spettacoli itineranti e momenti dedicati ai bambini. Lunedì sarà il turno del consiglio comunale delle bambine e dei bambini, un’occasione di confronto tra piccoli e grandi amministratori. Ma per ora, il Carnevale ha il suo sindaco. E il primo ordine è chiaro: festa per tutti!

Nella foto: il tradizionale passaggio dei poteri

Tiziana Petrelli