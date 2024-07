Serfilippi giura, Mascarin esce dall’aula

di Anna Marchetti

La presidenza del consiglio comunale a Francesco Cavalieri (Fratelli d’Italia). Davide Delvecchio ha dovuto capitolare ed ‘ingoiare’ la decisione della coalizione di centrodestra. Cavalieri è stato eletto, a scrutinio segreto, alla terza votazione, con 15 voti sui 16 della maggioranza, uno ha votato scheda bianca. Subito dopo la proclamazione c’è stata una veloce stretta di mano tra il nuovo presidente e Delvecchio che, in qualità di consigliere anziano (con più voti), aveva aperto la seduta. I 9 voti dell’opposizione sono andati a favore di Francesco Panaroni (M5S), che aveva proposto la sua candidatura.

Eletti anche i due vicepresidenti: per l’opposizione è passato il nome di Sara Cucchiarini (Pd) con 8 voti sui 9 disponibili: uno dei consiglieri ha votato per la neo eletta del Partito democratico, Ippolita Bonci Del Bene, l’altro vicepresidente è Marco Bavosi della lista del sindaco Fano Cambia Passo. Il presidente Cavalieri nel suo primo intervento ha sottolineato l’importanza del consiglio comunale come "luogo della parola, del confronto leale e corretto. Abbiamo tanto bisogno di parole di pace".

Infine il giuramento del sindaco Luca Serfilippi, durante il quale il consigliere Samuele Mascarin (In Comune) si è allontanato dall’aula. "Mi auguro – ha detto il sindaco Serfilippi nel suo primo intervento in consiglio comunale – che tra 5 anni lasceremo la città migliore di oggi". Poi ha chiesto che il consiglio rivolgesse un applauso ai consiglieri Stefano Marchegiani (Azione) e Cristian Fanesi (Pd) che sono stati suoi avversari, come candidati sindaci del centrosinistra e dei Progressisti, nella campagna elettorale.

Il consiglio comunale risulta così composto: Fratelli d’Italia Davide Delvecchio, Francesco Cavalieri, Andrea Montalbini, Mosè Gaiardi e Maria Flora Giammarioli; Lega: Mario Alberto Rinaldi, Davide Pieretti, Camilla Ravagli e Luca Antonioni. Ravagli e Antonioni sono scattati per la rinuncia di Alessandro Brandoni destinato alla presidenza di Asp, Francesca Fiorelli indicata come consigliera di Aset e Stefano Mirisola che guiderà la Fondazione Teatro della Fortuna; Fano Cambia Passo: Marco Bavosi, Luciano Cecchini, Giuseppe Costa e Luigi Scopelliti. Quest’ultimo è entrato in quanto Alessio Curzi, il più votato della lista del sindaco, è stato nominato assessore in giunta; Civici Fano: il ruolo di consigliere spetta a Kristian Forti visto che la prima arrivata Loredana Maghernino (114) è stata nominata assessore ai Servizi educativi e alla Tutela animali; Forza Italia: non ci sono stati cambiamenti in quanto il ruolo di consigliere lo svolge Fiammetta Rinaldi che ha avuto più preferenze.