Serfilippi: "Il centrosinistra si è accampato in città"

Il sindaco Luca Serfilippi (foto) all’attacco contro il centrosinistra fanese: "Hanno paura di subire una batosta memorabile al punto da essersi praticamente accampati in città. Alla vigilia del voto, all’improvviso Fano è diventata la tappa obbligata di Conte (lunedì sera dentro e fuori il cinema Politeama con Bersani e Ricci ndr), della Schlein (martedì pomeriggio in piazza Amiani con Minardi e Ricci ndr) e di tutta la sinistra. Con il centrosinistra eravamo ridotti alla periferia di Pesaro, oggi Fano è tornata protagonista".

E ancora Serfilippi: "Sentire Minardi e Schlein parlare di sanità fa quasi sorridere. Per vent’anni il centrosinistra ha smantellato gli ospedali e le strutture, tagliando servizi e tentando di chiudere il Santa Croce per realizzare l’ospedale unico a Pesaro. Se oggi pretendono di dare lezioni, dovrebbero almeno avere l’onestà di ammettere che la loro vera intenzione era trasformare Fano in un quartiere dormitorio della sanità pesarese. Oggi, invece, a Fano non arrivano più promesse vuote, ma fatti concreti. È partita la realizzazione della nuova palazzina dell’Emergenza Urgenza, un investimento da 25 milioni di euro, il più importante mai previsto per il Santa Croce: una struttura antisismica e moderna, con 4 sale operatorie d’avanguardia e un nuovo parcheggio da 190 posti. Un’opera che segnerà il futuro della sanità fanese per i prossimi decenni. Se tutto questo è stato possibile, il merito è della giunta Acquaroli, che ha creduto in Fano, destinando già oltre 32 milioni di euro all’edilizia sanitaria della città tra la palazzina Emergenza Urgenza e l’hospice pediatrico. I fanesi non sono ingenui: sanno perfettamente chi ha distrutto la sanità e chi, invece, la sta ricostruendo con serietà, visione e investimenti concreti. Domenica e lunedì dobbiamo andare a votare per sostenere il futuro".

Anna Marchetti