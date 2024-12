Serfilippi rilancia sul bilancio: "Così miglioreremo la città"

Archiviate le critiche dell’opposizione sul bilancio di previsione 2025-2027, la giunta Luca Serfilippi ne rivendica i meriti: il bilancio è stato approvato a maggioranza, nel consiglio comunale di giovedì sera. In particolare il primo cittadino ricorda: "I 24 milioni di euro stanziati per manutenzioni, opere e il miglioramento delle infrastrutture cittadine, i 3 milioni destinati a Fano Sud e i 14,7 milioni per la costa, tra cui le aree di Ponte Sasso e Metaurilia, gravemente colpite dalle alluvioni".

E ancora: "Il 2025 sarà l’anno cruciale per il Put, con l’introduzione della Ztl nel centro storico e un moderno sistema di videosorveglianza. Il piano include una revisione dei parcheggi: l’intervento sull’ex Vittoria Colonna è stato il primo passo di una rivoluzione che prevede parcheggi ben progettati, con agevolazioni per residenti e lavoratori".

"Il sociale – prosegue Serfilippi – rimane una priorità assoluta. Da un lato va affrontata l’emergenza abitativa con nuovi alloggi e maggiori sostegni per le famiglie in difficoltà. Dall’altro c’è la riforma organizzativa e gestionale dell’ambito sociale. Per quanto riguarda culturale e promozione, significativo l’aumento dei contributi per il Carnevale di Fano, che passa da 130 a 150 mila euro, e il consolidamento di manifestazioni come Passaggi Festival e Adriatic Sound Festival. Stiamo lavorando al nuovo Piano urbanistico generale, reso possibile grazie al bando vinto con la Regione Marche, e al rafforzamento dei consigli di quartiere, con un investimento di 300 mila euro per incentivare la partecipazione dei cittadini".

E ancora: "Le scuole erano in condizioni disastrose: pioveva dentro, gli infissi erano a pezzi e l’umidità regnava ovunque. I cimiteri non erano mai stati riqualificati e gli impianti sportivi erano del tutto dimenticati. Pensate al campo dei Carissimi: ragazzi e ragazze giocavano nel fango. Nel 2025 potranno giocare su un campo nuovo e moderno".

Il consiglio comunale, a maggioranza, ha anche approvato la mozione sul ‘fattore famiglia’, quale "strumento correttivo e integrativo dell’Isse già sperimentato con successo in Lombardia, Veneto e Piemonte".