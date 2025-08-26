"Seri ci ha lasciato il centro civico senza l’ascensore e il corrimano"

Da Dante ai bagnini

Da Dante ai bagnini
26 ago 2025
ANNA MARCHETTI
Il sindaco Serfilippi replica all’ex primo cittadino: "Si concentri sulle elezioni"

"Seri parla del valore sociale e dell’importanza degli spazi aggregativi, peccato che ci abbia lasciato il centro civico di Gimarra senza ascensore e corrimano, quindi non utilizzabile". Così il sindaco Luca Serfilippi (foto) replica al candidato alle regionali Massimo Seri (lista Matteo Ricci Presidente) sul futuro del centro civico. "Quegli spazi furono resi disponibili grazie alla giunta di centrodestra, che firmò la convenzione – precisa Serfilippi – e non saranno destinati a un’azienda privata, come sostenuto da Seri, ma riservati ad associazioni e a enti di formazione, per offrire opportunità concrete ai cittadini. Durante la giunta Seri, invece, il piano terra era stato concesso a un ente di formazione che lo occupava quasi interamente, lasciando alla comunità di Gimarra solo qualche pomeriggio e il fine settimana. Noi, al contrario, abbiamo destinato il piano superiore a un ente, liberando il piano terra che sarà utilizzabile dalle associazioni e dalla comunità". E ancora: "Con il Prg, la precedente amministrazione aveva promesso ai cittadini spazi pubblici in ogni quartiere, senza però spiegare come realizzarli e gestirli: un annuncio propagandistico che ha prodotto solo incompiute. Basta guardare in che condizioni versano molti immobili pubblici, come quello di Roncosambaccio, lasciati all’incuria e tenuti aperti solo grazie al buonsenso delle associazioni". "Seri stia sereno – conclude Serfilippi – e si concentri sulla campagna elettorale".

an. mar.

