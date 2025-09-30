Seri e Ruggeri ce la fanno, resta fuori Minardi

"Il centrosinistra ha messo in campo tutta la vecchia giunta ma sono stati bocciati un’altra volta, i fanesi non li hanno votati". Così il sindaco Luca Serfilippi commenta la sconfitta del centrosinistra. Al Pd rimane la consolazione di restare il secondo partito della città seppure staccato da Fd’I di oltre 8 punti percentuali e comunque in forte calo rispetto al 2022 (21,59%) e ancor di più rispetto alle regionali del 2020 (23,61%).

Così, il segretario del Pd Fano, Luigi Mancini, commenta il risultato del partito e la sconfitta dell’Alleanza del Cambiamento: "Sia la lista civica ’Matteo Ricci Presidente’ sia lo stesso presidente hanno sottratto voti al Pd. Prendiamo atto del risultato di Acquaroli, non possiamo dire che abbia vinto il migliore ma gli elettori hanno sempre ragione. Continueremo a batterci sui temi importanti come quello della sanità".

Rimane fuori dal consiglio regionale Renato Claudio Minardi mentre entrano l’ex sindaco Massimo Seri, candidato nella lista "Matteo Ricci Presidente" e la consigliera uscente di M5S Marta Ruggeri. Ruggeri festeggia per se stessa ma si rammarica per il risultato dell’Alleanza del Cambiamento: "Prendo atto della riconferma di Francesco Acquaroli e gli auguro di lavorare per il bene di tutti i marchigiani. Allo stesso tempo non posso non sottolineare la forte preoccupazione per il calo dell’affluenza, segno di una crescente distanza dei cittadini dalla politica".

"Il Movimento 5 Stelle – prosegue Ruggeri – continuerà ad essere una voce critica e costruttiva, dentro e fuori le istituzioni. Saremo al fianco delle comunità per difendere i beni comuni, tutelare sanità e ambiente, sostenere imprese e territori interni. Oggi più che mai serve una politica di serietà, trasparenza e partecipazione. Noi ci siamo – conclude – e continueremo a rappresentare questa alternativa per le Marche".

Anna Marchetti