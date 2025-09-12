Seri (lista ’Ricci’): "Il centrodestra sta realizzando l’ospedale unico che diceva di non volere"

"Con il nuovo ospedale di Pesaro, il centrodestra sta realizzando l’ospedale unico che dice di non volere". L’ex sindaco Massimo Seri, candidato al consiglio regionale nella lista ’Matteo Ricci Presidente’ interviene nel dibattito sulla sanità che si è aperto dopo le dichiarazioni dell’ex primario di Medicina di Marche Nord, Giovanni Frausini, sul futuro del Santa Croce.

Sta dicendo che a Pesaro sorgerà l’ospedale unico della provincia? "La verità è che la giunta Acquaroli sta portando avanti il progetto dell’ospedale unico a Pesaro, senza chiamarlo ospedale unico. Lentamente – sarà come togliere l’ossigeno piano piano – ridurranno i servizi al Santa Croce e la vera operatività sarà solo sul nosocomio pesarese. Il primo intervento sarà dopo le elezioni con il trasferimento a Pesaro della gastroenterologia".

Cosa pensa delle critiche di Frausini? "Frausini, consapevole conoscitore della realtà sanitaria locale, ha solo detto la verità e, come dice una canzone, ‘la verità fa male, lo so’. Frausini ha spiegato che il Santa Croce deve essere rimodulato per avere almeno la stessa dignità di Urbino e Pesaro. La reazione scomposta della Lega verso un professionista capace e apprezzato è un atto di bullismo politico".

C’è’, però, chi la ritiene responsabile del depotenziamento del Santa Croce. "Assolutamente falso. Anzi, nel 2016, quando io ero sindaco, e Ceriscioli presidente della Regione, è partito il piano di potenziamento del Santa Croce mentre la situazione era ben diversa quando era sindaco Aguzzi e presidente Spacca".

E cosa farà il centrosinistra per la crescita del Santa Croce? "Deve puntare al mantenimento delle specialità esistenti e a una visione della sanità moderna e vicina alle persone".

In concreto? "Rafforzare le specialità esistenti, integrare attività ospedaliera e territorio, servono digitalizzazione e innovazione tecnologica. Il bacino di riferimento del Santa Croce è più ampio di quello di Pesaro".

Voleva lanciare una sfida? "Invito la Lega a un confronto pubblico sulla sanità e spero che non fuggano come spesso facevano quando ero sindaco".

Se il centrosinistra vincerà le elezioni porterà avanti il progetto dell’ospedale unico di Pesaro o fermerà la riforma? "Non si può ogni volta annullare tutto e ricominciare dall’inizio, continueremo sul percorso avviato, modificando e migliorando l’organizzazione del Santa Croce".

Perché il centrosinistra dovrebbe riuscire a tenere in piedi il nuovo ospedale di Pesaro e il Santa Croce, e gli altri no? "Alla base ci sono scelte organizzative, capacità di amministrare e usare bene le risorse: c’è chi ha queste capacità, chi no".

an.mar.