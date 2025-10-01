Seri: "Stop ai personalismi e alle vecchie glorie"

L’ex sindaco Massimo Seri, alla guida di Fano per 10 anni (2014-2024) entra in consiglio regionale e si accredita come interlocutore di un nuovo progetto politico, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ad iniziare dalle politiche del 2027. Candidato nella lista "Matteo Ricci Presidente" Seri ce l’ha fatta con soli 1501 voti, sottraendo un seggio al Pd, quello che sarebbe scattato per il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini rimasto fuori dell’assemblea legislativa. "Questo risultato – commenta Seri – è il risultato dell’impegno di Ricci e del suo lavoro alla guida dell’Alleanza del Cambiamento. Per comporre la lista, Ricci ha scelto personalità rappresentative di vari mondi che sono riuscite a lavorare bene insieme. L’elezione è anche un riconoscimento al mio impegno basato sui contenuti e sul rispetto delle persone".

Tutti ‘bocciati’ per la seconda volta i suoi ex assessori, Samuele Mascarin (Avs), Etienn Lucarelli (Progetto Marche Vive) e Cora Fattori (Avanti con Ricci): come se lo spiega? "Ci sono stati in questi anni troppi personalismi e divisioni, è ora di dire basta, mi riferisco anche al ruolo che hanno avuto le vecchie glorie". E chi sarebbero? "Parlo in generale, quello che voglio dire è, che a questo punto, serve un progetto da costruire con generosità".

Di cosa si occuperà in consiglio regionale? "Di contenuti e di migliorare le cose, ad iniziare dalla sanità. L’obiettivo è rappresentare l’area riformista e la sinistra moderata". Ci sarà un suo ritorno ai socialisti da cui proviene? "Io sono un socialista, quella è la mia storia e mi adopererò per unire e non per dividere, dobbiamo avere l’umiltà e l’intelligenza di costruire un progetto innovativo e guardare a nuove figure, come può essere il segretario del Pd Fano, Luigi Mancini".

Al momento come definirebbe i suoi rapporti con il Pd? "Sono riconoscente di essere stato candidato nella lista del Presidente ed ho grande rispetto per Ricci. Ripeto che il mio obiettivo è di lavorare per costruire, unire e per valorizzare nuove risorse. Queste elezioni sono uno spartiacque per un cambiamento forte e nuovo". Lei è iscritto ad Azione, la considera ancora una esperienza aperta? "Sì sono iscritto ad Azione, vediamo cosa succederà nei prossimi incontri". A posteriori quali sono stati gli errori della campagna elettorale del centrosinistra? "Con il senno di poi è tutto facile, avrò modo di parlarne con Ricci".

Anna Marchetti