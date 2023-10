Serie A1: Vigevano e Crema in campo per la prima giornata di Tennis Il TC Selva Alta Vigevano inizia la sua rincorsa ai playoff della serie A1 con una trasferta insidiosa a Roma. Il TC Crema è impegnato nel girone 1, mentre la serie A2 è già iniziata con pareggio del TC Villasanta e sconfitte per il TC Lumezzane e CT Ceriano.