Settimana da ’Capitale’:. San Lorenzo omaggia il tenore Mario Tiberini

Da ieri a domenica prossima è San Lorenzo in Campo la protagonista di ‘50x50 Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura che vede i comuni della provincia di Pesaro e Urbino, a turno, diventare capitali per una settimana insieme alla città capoluogo. Il programma laurentino ha come titolo ‘Sulle note della tradizione’ ed è incentrato su musica, poesia, natura e sapori. "Crediamo fortemente che la cultura e le tradizioni siano elementi fondamentali dello stesso meccanismo che ingenera identità e orgoglio in un comunità locale – evidenzia il sindaco Davide Dellonti –. Per questo, musica e tradizioni (rurali, enogastronomiche, culturali, dei linguaggi, artistiche, ambientali, naturali) si sposano mirabilmente in una perfetta armonia che mostra ai visitatori e ai turisti ciò che di meglio San Lorenzo può offrire, a partire da suo legame con il tenore Tiberini".

Oggi il momento clou sarà rappresentato dal concerto, al teatro comunale, dalle 21.15, dal titolo ‘Gloria Laurentina del passato’ della soprano Anna Caterina Cornacchini (foto). Uno spettacolo in onore del celebre tenore Mario Tiberini, nato a San Lorenzo in Campo nel 1826. Il programma inizierà però già dalle 10 con i ragazzi della classe quarta A della scuola primaria che faranno da guide turistiche per il centro storico. Alle 11, nella piazzetta Dott. Gello Giorgi, il concerto degli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado; mentre alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Visioni naturali, viaggio tra sogno e realtà’, allestita nella sala consiliare. Alle 18.30, inoltre, aperitivo con tipicità locali al Bar Centrale.

s. fr.