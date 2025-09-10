Sfida a una malattia rara. La band dei cardiologi in concerto per Cure Rdt

Musica e solidarietà, binomio fondamentale che contraddistingue l’iniziativa promossa dalla associazione Cure Rtd Italia, impegnata nella raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per la cura di una malattia rara e invalidante, il Deficit del Trasportatore della Riboflavina.

Domenica, nella rinnovata location del ‘Giardino Gio’ di corso della Repubblica 117 (ex Hotel della Città), la Rtd Italia propone in collaborazione con il gruppo dei musicisti Medici Cardiologi ‘Doors to Ballon’ una serata di beneficenza con ingresso a offerta libera. La Cure Rtd Italia, che fa parte di una rete di associazioni omologhe operanti in tutto il mondo con sede centrale negli Stati Uniti, a Dallas, sostiene attivamente ormai dal 2022 la ricerca di nuove terapie farmacologiche e salvavita per una malattia che colpisce e principalmente i bambini, ma la cui diagnosi spesso arriva in ritardo per via della diffusione ridotta.

Si stima, spiega Marina Borghesi, presidente dell’associazione che a Forlì ha la sua base italiana, che "al momento sono circa 450 i bambini la cui patologia è riconosciuta, ma che almeno un migliaio di altri casi siano non diagnosticati o in fase di analisi". Borghesi ha fondato Rtd Italia nel settembre del 2022, dopo che alla figlia Chiara, oggi 32enne, era stata diagnosticata la patologia da alcuni anni dopo almeno un decennio di consultazioni specialistiche.

In Italia i coordinatori del comitato scientifico che si occupa della sperimentazione di nuove terapie, con sede all’ospedale Bambin Gesù di Roma e all’Università degli Studi di Bari, sono il dottor Enrico Bertini e la dottoressa Claudia Compagnucci. Dalla sua creazione, la fondazione di Marina Borghesi ha donato circa 30mila euro per la ricerca, distribuiti in tre anni.

Il ricavato della serata, in cui oltre all’esibizione musicale dei medici di ‘Doors to Ballon’ ci sarà un dj set curato da Pasquale ‘Gerry’ Di Maio, entrambi ospiti a titolo gratuito, verrà interamente devoluto alla Cure Rtd Italia. Già dalle 18.30 sarà possibile prendere parte all’aperitivo pre-concerto, su prenotazione e al costo di 20 euro. Dalle 20.30, invece, ingresso a offerta libera per gli spettacoli musicali.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Lions Club, dell’Ssn dell’Emilia-Romagna e del Comune di Forlì. In caso di maltempo, la location alternativa sarà l’adiacente Teatro Mazzini. Per ulteriori informazione e per prenotare è possibile chiamare al 338.9544004.

"Questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco di Forlì con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – dimostra la paradigmatica capacità del nostro territorio di sapere esprimere un senso forte di comunità e di squadra tra associazioni, amministrazione e privati cittadini per mettere in primo piano un bene comune più grande". Poi conclude: "Tutto questo va a inserirsi attivamente anche nella nostra candidatura a Capitale della Cultura 2028, poiché comprende la cultura del mutuo soccorso tra enti diversi, non a caso la Fondazione Rtd forlivese è punto di riferimento in Italia e nel mondo".

Sergio Tomaselli