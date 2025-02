Sfida ai fornelli per le Pro loco

Terza edizione per il format "Eletti in cucina" di Sergio Ferri: 8 puntate con i presidenti delle Pro loco protagonisti ai fornelli. Il format mantiene le peculiarità di sempre: una gara in cucina, un’ottima cena ad un prezzo speciale di 30 euro in alcuni tra i migliori ristoranti della provincia, la possibilità per il pubblico di votare il miglior chef della serata, ospiti di rilievo e la valorizzazione dei borghi e delle città. Il primo appuntamento è venerdì 21 febbraio al ristorante "Le Cafanne" di Serra Sant’Abbondio: in cucina si sfideranno Stefano Marochi e Luana Sciamanna, presidenti della Pro loco di Serra Sant’Abbondio e di Frontone.