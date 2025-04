Sfida astronomica al Balì: in premio un telescopio

Ritorna il periodo più divertente dell’anno al Museo del Balì, che da sempre vive i ‘ponti’ di primavera come un’occasione per proporre una ‘scampagnata’ scientifica. E in questo 2025 le aperture si vestono con un’inedita competizione a squadre in stile ‘giochi senza frontiere’. Coi visitatori che potranno sfidarsi a colpi di fisica, matematica e ingegneria nella costruzione di piccoli aeroplani. E come ogni gara che si rispetti, ci sarà una prova sul campo per testare il migliore aeroplano assemblato e, naturalmente, un bel premio finale. Quale? "Beh, in un museo della scienza con indirizzo astronomico – evidenzia il direttore scientifico del sito, Francesca Cavallotti - non abbiamo potuto resistere: la migliore squadra si aggiudicherà un telescopio per osservare le meraviglie del firmamento. L’occasione è unica non solo per divertirsi con la scienza, ma anche per godersi la spettacolare location, ideale per un pic-nic".

Ecco il programma: sabato e domenica di Pasqua apertura dalle 15 alle 19,30. Lunedì 21 dalle 10,30 alle 19,30, così come il 25, il 26, il 28 e giovedì 1° maggio. Il 2 e il 3 maggio, invece, il Museo sarà fruibile dalle 15 alle 19,30; mentre domenica 4 l’orario tornerà lungo (inizio alle 10,30). In occasione dello Iad (International Astronomy Day), che per il 2025 cade il 3 maggio, il Balì prevede anche la possibilità per i suoi visitatori di osservare il sole in tutta la sua sfavillante attività tramite telescopi ad hoc del proprio osservatorio.

Sandro Franceschetti