Sfilata da Ratti. Un pieno di vip e di eleganza

Nei giorni scorsi nella boutique Ratti di via Rossini, una presentazione-evento. Quella della nuova collezione dei modelli firmati "Etro", uno dei grandi nomi della moda italiana. Alla presentazione della collezione (nella foto Silvana Ratti al centro) hanno partecipato anche l’attrice Cristina Marino, quindi Elisa Maiano, Ginevra Mavilla e Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi (a destra nella foto con Silvana Ratti). La passerella dei modelli della collezione si è svolta nel cortile della boutique di via Rossini. Una serata curata sia dal marchio Etro attraverso il suo responsabile marketing e comunicazione Carlo Mengucci, che è partito muovendo i primi passi nel mondo della moda tra Fano e Senigallia, sia dalla famiglia Ratti.

La boutique che è portata avanti da Silvana Ratti e dalla figlia Matilde sta avviando fra le altre cose un processo di internazionalizzazione del brand attraverso una piattaforma digitale per attirare clienti da tutto il mondo in un mercato che è diventato globale. Questa è la prima di altre iniziative che la signora della moda pesarese svelerà durante l’estate per cui sono attese altre sorprese nella grande boutique di via Rossini.