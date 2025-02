Sfilata da record con Ballantini. Vero pienone al Carnevale di Fano. Lanciati alla folla 70 quintali di dolci

Il Carnevale di Fano ha registrato un vero e proprio trionfo nella sua seconda domenica di sfilate. Nonostante il meteo incerto, con un cielo grigio e temperature non proprio primaverili, la voglia di festa ha vinto su tutto. Già dalle 15, quando il boato dei tre colpi di cannone ha dato ufficialmente il via alla manifestazione, si era capito che la giornata avrebbe fatto registrare numeri da record: oltre 12mila persone erano già assiepate lungo il percorso di viale Gramsci al momento della partenza dei carri, un segnale inequivocabile dell’entusiasmo e della partecipazione.

Alla fine, invece, il bilancio è stato straordinario: sold out con 15mila presenze effettive (capienza massima consentita dal circuito), con un numero totale di biglietti venduti che ha superato quota 16mila. Il continuo ricambio tra chi lasciava il percorso e chi entrava ha permesso infatti di mantenere la capienza sempre piena ma di accogliere un flusso maggiore di partecipanti. Un successo così nella seconda giornata non si vedeva da anni.

A trainare anche l’ospite d’onore, il trasformista Dario Ballantini, che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua disponibilità. "Mi sembra molto ben organizzato da tutti i punti di vista, sia per la sicurezza che per la creatività" ha dichiarato Ballantini. "Da bambino amavo il Carnevale e forse è stato proprio questo a spingermi verso la mia carriera di trasformista. Per me è Carnevale tutto l’anno".

Ma il vero cuore pulsante della festa sono stati i giganteschi carri allegorici, tra cui il Pupo 2025 dedicato a Jannik Sinner, intitolato "Gli Slam son desideri… Wada come Wada", un omaggio ironico e onirico al campione di tennis. E poi il momento più atteso da grandi e piccini: il getto, con 70 quintali di dolciumi lanciati sulla folla festante. Ma il Carnevale di Fano non è solo tradizione e divertimento: è anche un evento internazionale. A sfilare nel brioso corteo, infatti, c’era anche il sindaco di St. Albans, Jamie Day, giunto in città per celebrare il gemellaggio con Fano, un legame che dura da oltre vent’anni.

A tracciare un primo bilancio di questa seconda domenica è stato l’assessore ai grandi eventi, Alberto Santorelli: "Il sold-out di oggi è un dato molto significativo e dimostra quanto il Carnevale di Fano sia un evento di grande richiamo. Grazie a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa giornata straordinaria. Ci sono ancora molte cose da migliorare, ma Fano si conferma la città del Carnevale. Dobbiamo crederci sempre di più!". Anche sul fronte della sicurezza, la giornata si è svolta senza intoppi. Nessun incidente grave né malori, se non una quindicina di contusioni lievi dovute al getto di caramelle e due caviglie gonfie per altrettante storte, tutte medicate sul posto dalla Croce Rossa. L’unica preoccupazione è stata per cinque bambini che si erano smarriti tra la folla, ma grazie all’intervento tempestivo della squadra Bambini Perduti sono stati rapidamente ritrovati e riconsegnati ai genitori.

Tiziana Petrelli