’Sfrattato’ da un senzatetto: "Vattene, qui ci dormo io"

di Tiziana Petrelli"Alzati, qui ci devo dormire io". È con queste parole che l’altra sera un senzatetto ha intimato a un fanese di lasciare la panchina di piazza Amiani sulla quale si era seduto intorno alle 22 per fare una telefonata. Un ordine che il cittadino ha rifiutato di eseguire, spiegando che si trattava di un luogo pubblico e che l’uomo avrebbe potuto accomodarsi altrove. La risposta è stata un gesto minaccioso: il braccio alzato, il pugno che ha sfiorato il volto del fanese, il quale ha reagito gridando "ma sei pazzo?" e minacciando di chiamare la polizia.

La chiamata, in effetti, è partita, ma il fanese racconta che nessuna pattuglia è arrivata, fin tanto che lui è rimasto lì. Perché poi, spaventato, ha preferito allontanarsi per una passeggiata. Quando poi è tornato a passare lì davanti ha visto il senzatetto urinare su un’altra panchina, prima di allontanarsi a sua volta da piazza Amiani.

Un episodio che riporta l’attenzione sul fenomeno dei bivacchi in centro storico: sicuramente meno frequenti rispetto ad un recente passato, ma non del tutto scomparsi. Dal 2022 al 2024, infatti, le cronache locali segnalavano con regolarità presenze fisse sotto i portici dei Gabuccini o in piazza Amiani, spesso con scontri violenti fra stranieri che facevano abuso di alcol. Giacigli di fortuna a ridosso dei negozi della galleria, sul muretto dell’ex Chiesa di San Francesco e anche di fronte all’ingressso della Mediateca Montanari. Scene che hanno dato per mesi l’immagine di un centro storico insicuro, con cittadini a dir poco infastiditi e attività commerciali piuttosto preoccupate.

Nell’ultimo anno la situazione si è attenuata, sia per la morte di una di quelle figure più turbolente sia per un maggior presidio messo in campo dalla Prefettura e un più stretto coinvolgimento della polizia locale. Il problema della sicurezza però non può dirsi del tutto superato, tanto più che nelle ultime settimane sembra essersi intensificata un’altra questione irrisolta: quella dei giovanissimi molesti al Pincio.

Recentemente diversi articoli del Carlino hanno raccontato episodi di prepotenza e molestie da parte di gruppetti di adolescenti che, nonostante la videosorveglianza, hanno preso a "controllare" parte dell’area, importunando i passanti. Un fenomeno che preoccupa ancora di più per l’età dei protagonisti: essendo minori, l’intervento delle forze dell’ordine è limitato, e la responsabilità finisce inevitabilmente per ricadere sulle famiglie.