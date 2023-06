Turni di 12 ore 6 giorni su 7: fornaio di Fano denunciato per sfruttamento

Fano, 20 giugno 2023 – Sfruttava i dipendenti pagandoli la metà di quello che spettava loro. E siccome erano quasi tutti immigrati con posizioni non sempre regolari, stavano zitti. Finché un controllo dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro non ha fatto emergere le illegittimità e il fornaio, questa l’attività svolta, è stato denunciato e multato. Si tratta di un imprenditore italiano residente in provincia, a cui sono stati sequestrati beni per varie centinaia di milioni di euro. E’ accusato di intermediazione e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso, commesso nei confronti di una trentina di cittadini stranieri, alcuni richiedenti asilo politico.

L’indagine è partita alla fine dell’estate del 2021, a seguito di denunce sporte da alcuni lavoratori e di una serie di controlli effettuati presso l’azienda, operante nel settore della panificazione, nel circondario fanese.

Si reclutavano cittadini, prevalentemente stranieri, da impiegare come manodopera per lavorare nel capannone. Ma le indagini (pedinamenti, osservazioni, videoriprese, ispezioni) hanno chiarito che più che lavoro, si trattava di sfruttamento, ai danni di 33 lavoratori reclutati soprattutto tra cittadini extra Ue, richiedenti asilo e dunque in stato di estrema vulnerabilità e indigenza. Si tratta di 4 lavoratori della Guinea, uno del Niger, 3 italiani, un moldavo, 5 senegalesi, 6 nigeriani, un cubano, un pachistano, un macedone, tre gambiani e 7 maliani.

Avevano estremo bisogno di lavorare, ma è stata negata loro una retribuzione complessiva pari a 552.514,89 euro, pagandoli 3,50/5,50 euro l’ora a fronte dei 7.89/8,75 euro previsti dal contratto collettivo di lavoro. Per non parlare di orari di lavoro, riposi, ferie, del tutto disattesi. Facevano turni anche di 54 ore settimanali ed anche con 12 ore di lavoro al giorno per 6 giorni alla settimana, in condizioni degradanti.

Un risparmio sui salari oltre che sui contributi dovuti, nonché gli investimenti in termini di sicurezza dell’azienda che avrebbe permesso all’indagato di incamerare circa 750mila euro dal 2016. Ma la settimana scorsa, l’indagato si è visto presentare il conto dallo stesso Gip, il quale accogliendo la richiesta della Procura ha disposto il sequestro preventivo sui beni mobili e immobili proprio per un importo di circa 750mila euro.

Dagli accertamenti patrimoniali sugli indagati sono scaturiti i sigilli a proprietà immobiliari, conti correnti, veicoli intestati all’indagato e alla società del valore di 550mila euro.

Un caso piuttosto complesso frutto di oltre un anno di indagini che hanno portato complessivamente a controllare circa 50 posizioni lavorative di cui 6 in nero e ben 28 irregolari. Da cui sono conseguite sanzioni amministrative per un importo di 30mila euro circa, accertando un imponibile contributivo per circa 600mila euro, recuperando contribuzione sociale obbligatoria di circa 200mila.

Un fenomeno, quello dello sfruttamento del lavoro, non isolato. Nella provincia di Pesaro e Urbino dal 2016 sono state4 ben 16 le persone arrestate (di cui due in flagranza di reato) o sottoposte a misure cautelari personali.