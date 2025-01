Sfruttati all’autolavaggio, arrivano le condanne

Condannato "lo zio" a 3 anni di reclusione e 900 euro di multa e "il nipote" a un anno e mezzo e 500 euro di pena pecuniaria. E’ la decisione presa ieri dal giudice monocratico nei confronti di due imputati di origine egiziana di 46 e 30 anni chiamati a rispondere delle accuse di sfruttamento della manodopera e riduzione in schiavitù. I due, difesi dagli avvocati Leonardo Bruschetti e Marco Vitali, nel 2021 erano stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di gestire una rete di 28 immigrati egiziani, obbligati a lavorare nell’autolavaggio "I Faraoni" a Bellocchi per 74 ore alla settimana e per 227,5 euro di stipendio mensile. La media della clientela era di 150 auto al giorno. Il giudice ha anche stabilito il pagamento di una provvisionale di 5mila euro per ciascuna delle 2 parti civili che si sono costituite, rappresentate dagli avvocati Isabella Pasqualini e Angela Cecini. La sistemazione alloggiativa garantita ai dipendenti, secondo quanto sollevato dall’accusa, era misera e degradante. Secondo l’accusa gli imputati avrebbero approfittato dello stato di bisogno e in alcuni casi sarebbero volate anche minacce per mantenere i ritmi di lavoro sostenuti. L’indagine condotta dai carabinieri era stata nominata "I Faraoni". L’avvocato Marco Vitali, che assiste "il nipote", durante la sua requisitoria ha sollevato la cosiddetta "eccezione culturale". "Il mio assistito ha risposto a un dovere di fedeltà previsto dal Corano verso i parenti, ignorando il disvalore di ciò che stesse facendo. E’ arrivato in Italia grazie allo zio e aveva seguito i suoi consigli e le sue indicazioni. Dopo il primo accesso dell’Ispettorato del lavoro, tuttavia, si è accorto dell’irregolarità commessa e si è chiamato fuori rendendosi conto che stava andando contro la normativa italiana. Aspettiamo le motivazioni e poi faremo appello".

ant. mar.