Una folla per l’addio a Richi Shawo: “Sei ancora insieme a noi”

Fano, 26 gennaio 2024 – La piccola chiesa di San Cristoforo ieri non ce l’ha fatta ad accogliere le diverse centinaia di persone che vi si sono riversate per dare l’ultimo affettuoso saluto a Riccardo Shawo, il 30enne fanese trovato morto domenica mattina nel suo letto. E così in tanti sono dovuti restare ad ascoltare la messa di fuori, trasmessa nel piazzale antistante con degli altoparlanti.

Ma neppure quell’ampio spazio è riuscito a contenere tutti gli amici, i compagni d’allenamento, i vecchi istruttori di Thai Boxe di Riccardo e le decine di avvocati fanesi presenti, i colleghi di papà Sergio. Dentro la chiesa in cui si potevano distinguere singolarmente i singhiozzi di tanti, è toccato a don Mauro Bargnesi spiegare il mistero della vita e morte di un giovane, un’anima tormentata che i genitori hanno definito «forte e delicata» che ora «nuota libera nella luce». Sulla bara di legno color noce, una distesa di rose bianche e gigli gialli. E la foto di Riccardo stagliato contro il cielo azzurro, baciato dal sole, che mostra orgoglioso il suo fisico scolpito da anni di palestra, che aveva decorato con tanti tatuaggi colorati.

“Ovunque sia ora Riccardo - ha sottolineato un amico salendo sul pulpito a fine messa - non può non sentire questo fiume d’amore. Se ne respira tantissimo qui oggi. Ci consoli sapere, come ha detto don Mauro, che una persona così non se n’è andata via davvero, ma è qui assieme a noi, trasformata in quest’amore. E se tutti noi qui presenti ci volessimo più bene, il sacrificio di Riccardo (ovvero essere andato via prima) avrebbe davvero un senso. Ciao Richi, ma non per sempre”.

Un lungo applauso ha accompagnato questo saluto, quasi a coprire il pianto dei genitori che si sono ulteriormente sciolti in uno straziante pianto, toccando con mano l’immenso affetto di cui sono stati circondati ieri. Ed altri due applausi hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa, dove è arrivata anche la Polizia Municipale a regolare il traffico, visto che a quel punto la folla ha invaso anche le strade circostanti. Intanto proseguono le indagini di polizia, su questa morte tanto dolorosa quanto ancora misteriosa. Si sa infatti che gli inquirenti hanno trovato una siringa in bagno e si attende l’esito degli esami dell’autopsia per capire se sia stata usata ed eventualmente con quale sostanza. Se Riccardo infatti fosse morto d’overdose, sia che si tratti di droga o anabolizzanti, la polizia dovrà capire chi gli ha venduto la sostanza, per accusarlo, se identificato, della morte del giovane come conseguenza di altro reato, come avviene sempre nei casi di overdose.