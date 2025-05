Short graphic novel. Vince Christina Olindo

FANOChristina Olindo, con “Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno”, vince la quarta edizione del Premio Renco per short graphic novel di Passaggi Festival, che si terrà dal 25 al 29 giugno. Tra gli ospiti della rassegna dedicata al graphic novel “Passaggi fra le nuvole”, che quest’anno avrà luogo nella nuova sede del Giardino Radicioni, adiacente alla Libreria Passaggi Libri e Caffè, ci sono: Francesca Ghermandi, Vittorio Giardino, Nicholas Ciuferri e tanti altri. Christina Olindo (Sanremo, 1974) riceverà il premio domenica 29 giugno. Più di cento le opere arrivate da ogni regione d’Italia e dall’estero, firmate da artisti di ogni età.